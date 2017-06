Wel drama, geen woede na dodelijk ongeluk Danny (10) in Staphorst

De nabestaanden van Danny (10), die omkwam toen een automobilist hem aanreed terwijl hij fietste, wilden liever geen rechtszaak tegen de bestuurder, buurman Herman C. (20). Het contact tussen de verdachte en de buren is goed.

Een verkeerde inhaalmanoeuvre veranderde op 22 februari 2016 de levens van enkele families die wonen aan de Gemeenteweg in Staphorst. Bestuurder Herman C. (20) reed toen met zijn Seat zijn 10-jarige buurjongetje Danny aan. De jongen overleefde het niet. Gisteren eiste de officier van justitie in Zwolle 240 uur taakstraf en een jaar rijontzegging tegen de verdachte.

Orgelspeler

De nabestaanden van de jonge Danny hadden het liefst gezien dat er helemaal geen rechtszaak zou komen. Het contact tussen de de verdachte en zijn buren is goed. Nog steeds. C., orgelspeler in de kerk, was ook welkom op de uitvaart van het slachtoffer. ,,Op die dag kreeg ik geen verwijt. Daar ben ik hen zo dankbaar voor”, zei hij gisteren met tranen in zijn ogen. ,,Dit heeft zowel op hen als op mij een onuitwisbare indruk gemaakt.”

De dag van het ongeval in februari is een heldere. Vrij zicht. Danny fietst samen met zijn vriendje, tevens klasgenoot, naar huis van school. Over het fietspad. Onderweg praten ze over een schoolproject. De weg is vrij, er zijn geen tegenliggers. Ze zijn net buiten de bebouwde kom, op een plek waar 60 gereden mag worden, als C. achter de twee opduikt. Het klasgenootje, dat ook aan de Gemeenteweg woont en dus feitelijk ook een buurjongen van de bestuurder is, hoort de auto naderen. ,,Die haalt ons zo wel in”, denkt hij. Een moment later ziet hij zijn vriendje Danny door de lucht vliegen.

C., dan nog net geen 19, heeft de fiets van zijn buurjongetje van achteren geraakt. Met welke snelheid, dat is onduidelijk. Zelf zegt de bestuurder dat hij 50 à 60 reed. De politie kan de plek van het ongeval niet precies vaststellen, omdat nergens sporen zijn. Alleen de schade aan de auto en de fiets vertelt een deel van het verhaal. Op de vraag waarom hij op een vrije weg toch tegen de jongen is aangereden, komt geen duidelijk antwoord. ,,Ik weet het niet.”

Gezondheid

Danny valt door het ongeluk in de berm en in eerste instantie lijkt het mee te vallen. Hij is aanspreekbaar. C. blijft bij hem en belt 112. Het vriendje fietst door naar de ouders van het slachtoffer. In de ambulance verslechtert de gezondheid van de tiener ineens snel. De scholier overlijdt in het ziekenhuis aan ernstige inwendige bloedingen. C. hoort het verschrikkelijke nieuws van de ouders van de enige getuige, het vriendje van Danny. Later die week bezoekt hij de nabestaanden.

De vraag blijft hoe het ongeluk op klaarlichte dag kon gebeuren. De verdachte heeft niet gedronken. De technische staat van zijn auto is goed. C. zegt stellig dat hij niet te hard reed. Hij heeft op het moment van het ongeval enkele maanden zijn rijbewijs en een eigen auto. De officier van justitie vindt dat de bestuurder ‘aanmerkelijke schuld’ heeft, wat staat voor verwijtbare onvoorzichtigheid. Het fatale ongeval was volgens hem meer dan alleen onoplettendheid. Hij eist daarom een taakstraf en rijontzegging van een jaar. Volgens de advocate van C. is er geen sprake van aanmerkelijke schuld.