Winkelloos IJhorst krijgt een plek voor kramen

Inwoners van IJhorst kunnen vandaag de dag op straat hun boodschappen doen. Het gewijzigde standplaatsenbeleid van de gemeente Staphorst staat één of twee kramen toe in het dorp. Locatie: het terrein voor Kroko Multipunt.

Een supermarkt of groenteboer kent IJhorst niet. De enige voorziening is Kroko Multipunt, een pand met onder andere een winkel met streekproducten, een stomerij en een ontmoetingsplek. Standaard moet voor boodschappen uitgeweken worden naar omliggende plaatsen als Staphorst en De Wijk. ,,Dus waarom dan geen kraam toestaan? Wij liggen niet dwars", stelt wethouder Bert Krale. De gemeente staat met de wijziging van het beleid toe dat zowel in Rouveen, Staphorst als IJhorst kramen mogen staan.

Concurrentiestrijd

Ondernemers in de gemeente Staphorst zullen geen bezwaar maken, verwacht Krale. De angst voor een concurrentiestrijd is in het verleden blijven hangen. ,,Dat mag ook geen reden zijn om een kraam te weigeren. Alleen als we verwachten dat het normale winkelaanbod vermindert, staan we het niet toe. Vroeger waren winkeliers bang voor andere kramen. Niet alleen in Staphorst, maar in heel Nederland. Nu kan een kraam een verrijking zijn voor het winkelgebied."

Het huidige standplaatsenbeleid van de gemeente Staphorst, vastgesteld in maart 2004, is op meerdere punten aangepast. Zo verdwijnen de standplaatsen op de hoek van de Gemeenteweg en Meestersweg in Staphorst (verkeersonveilig) en bij de Oude Rijksweg in Rouveen (tijdelijke locatie). Ook wordt het maximum van één vaste standplaats per dag verhoogd naar twee en mag de standplaatslocatie van maandag tot en met zaterdag worden gebruikt.

Vanwege administratieve lastenverlichting worden bij vaste plaatsen vergunningen voor onbepaalde tijd afgegeven, waardoor kraameigenaren niet meer elk jaar toestemming hoeven te vragen.

Het terrein voor Kroko Multipunt in IJhorst moet plek bieden aan één of twee standplaatsen. ,,Daar is nu nog te weinig ruimte", zegt Krale. ,,Dus wat betreft de inrichting moeten we nog aan de slag."