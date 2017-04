17 processen-verbaal na grote controle Steenwijkerland

Vier bestuurders werden verdacht van het rijden onder invloed, maar bleken nog onder de strafbare limiet te zitten. De politie heeft zeven boetes uitgeschreven voor overschrijding van de maximum snelheid. De grootste overtreding was een bestuurder die 40 kilometer per uur boven de toegestane maximum snelheid reed.

152 kilometer per uur

Daarnaast werden er twee rijbewijzen ingevorderd. Een bromfietser op de Hesselingendijk raakte het papiertje kwijt doordat hij 32 kilometer per uur te hard reed. Op de Blokzijlseweg scheurde iemand met 152 kilometer per uur voorbij, ook dat rijbewijs is ingevorderd. Voor deze bestuurder was dat de tweede keer in twee jaar tijd.