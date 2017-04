750 kilo zwerfafval opgeruimd in Giethoorn

De tweede editie van de zwerfafvalactie van Natuurmonumenten en de gemeente Steenwijkerland was een succes. Er werd in totaal 750 kilogram verzameld. Het afval wordt gestort bij ROVA. De afvalverwerker stelde voor de actie hesjes, handschoenen, grijpers, vuilniszakken en andere materialen beschikbaar.

,,Wij zijn trots dat er zo’n grote groep mensen bezig is geweest”, zei wethouder Jacques Wagteveld van de gemeente Steenwijkerland bij de afsluiting in Giethoorn. Ongeveer 55 vrijwilligers, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, ging aan de slag om zwerfafval op te ruimen in en rondom Belt-Schutsloot, Dwarsgracht, Giethoorn en Wanneperveen. Café-Restaurant De Waterlelie uit Belt-Schutsloot, De Otterskooi en Smit uit Giethoorn stelden belangeloos een aantal van hun boten beschikbaar om er op uit te trekken.

Ergernis en verbazing

Naast de lof deelde Wagteveld tegelijkertijd ook zijn ergernis en verbazing over de mentaliteit van sommige mensen. ,,Hoe is het toch mogelijk dat al die rotzooi in het water wordt gegooid? Ik kan het niet anders noemen dan een achterstand in de opvoeding van sommige mensen.” Wagteveld wil toch vooral optimistisch blijven. ,,We hebben geluk met het mooie weer. Deelnemers zien vandaag bovendien de ontluikende natuur. Daardoor weten ze helemaal waar ze het voor doen.”

Klompen