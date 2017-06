80 uur werkstraf voor Cambuur-hooligans na vechtpartij in Steenwijk

De rechter heeft zes Cambuur-hooligans veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De rivaliserende voetbalhooligans die elkaar op een industrieterrein in Steenwijk te lijf wilden gaan, troffen elkaar in een woonwijk. Bewoners van de Jan van Riebeeckstraat zagen circa 40 man elkaar te lijf gaan.

Zes fans van voetbalclub Cambuur stonden woensdag voor de politierechter in Zwolle. De zes maakten deel uit van een grotere groep die via social media met supporters van Vitesse uit Arnhem hadden afgesproken. Kennelijk lag Steenwijk mooi centraal voor beide groepen. Op vrijdagavond 22 april troffen de groep elkaar. Vooraf waren duidelijke afspraken gemaakt: de Friese supporters droegen witte shirts, de Gelderse fans gingen in het zwart. Ook was afgesproken geen wapens te gebruiken. Maar in plaats van op een afgelegen terrein gebeurde het dus middenin een woonwijk. ,,Dat is niet leuk voor de mensen die daar getuige van waren'', zei de politierechter. ,,En stom ook, want zo loop je het risico dat nogal wat mensen er getuige van zijn.'' Zo kwam ook de politie snel op de hoogte van de knokpartij. Toen agenten arriveerden, stoven de circa 40 heren uiteen.

Strafbladen en stadionverboden

Agenten wisten twee auto's tot stoppen te dwingen met daarin de zes verdachten in de leeftijd van 19 tot 36 jaar die woensdag voor de politierechter in Zwolle verschenen.Een van de mannen uit Leeuwarden staat in de 'top 10 van hooligans van Cambuur'. De meeste van hen hadden een strafblad, drie van de verdachten hebben een stadionverbod. In de twee wagens troffen agenten bebloede handschoenen en zwachtels. Ook lag er een knuppel en zijn twee messen gevonden.

Doelbewust