Antipestweek op RSG Tromp Meesters in Steenwijk

Zinloos geweld is het thema van de antipestweek, komende week bij RSG Tromp Meesters locatie Stationsstraat in Steenwijk.

De leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo basis en kader en de Ambelt beginnen de themaweek maandag in theater De Meenthe, waar ze interactief in gesprek gaan met iemand die met zinloos geweld te maken heeft gehad. Aansluitend kijken ze de film Fataal in de VUE-bioscoop. Deze film is gebaseerd op meerdere waargebeurde verhalen over slachtoffers van zinloos geweld.