Hij was er bij toen in 2009 verschillende kleinere afdelingen opgingen in de nieuwe VVN-afdeling voor de hele gemeente Steenwijkerland. Gernaat werd omschreven als iemand die bij problemen in staat was om 'oplossend gericht te werken'. Bij zijn afscheid kreeg hij het Veilig Verkeer-speldje uit handen van districtsbestuurder Atse Nederveen. VVN Steenwijkerland zit nu nog met een open plek in het bestuur, die van secretaris.