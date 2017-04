Bijeenkomst in Blokzijl over Lelystad Airport

,,De leefbaarheid in de kernen moet gewaarborgd blijven", zegt Ina Haveman van BGL over hoe hoog of laag gevlogen mag worden. Spreker Wim Liesker uit Ossenzijl, lid van de actiegroep Hoog (Over)ijssel, vertelt onder meer over het complexe luchtruim boven Overijssel. Dat is 'verdeeld' in drie luchtlagen: voor grote vliegtuigen, de luchtmacht en Lelystad Airport. Een geleidelijke daling door deze drie luchtruimen betekent contact tussen drie verkeerstorens tijdens één daling.