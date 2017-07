Bouw van nog eens 29 woningen in Vollenhove

Met de bouw van bijna dertig woningen is de vernieuwing van het woongebied rond de Canneveltstraat in Vollenhove toe aan de vierde fase. Het plan voorziet in de bouw aan de Wheeme en Doeveslag van 26 sociale huurwoningen en 3 sociale huurappartementen.

De te bouwen aantallen verschillen van die in een eerder gemaakt plan. Aanvankelijk was het de bedoeling om in dit deel van Vollenhove ook 16 zorgappartementen te bouwen. Maar die zijn geschrapt op deze locatie en verplaatst naar woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor sociale woningbouw en kunnen er in deze vierde fase 29 woningen worden gerealiseerd. Tevens is de parkeergelegenheid uitgebreid. De parkeerplaatsen worden aangelegd op het een terrein achter de nieuwe woningen met de in- en uitrit aan de Van Middachtenstraat.

Presentatie

Donderdagavond presenteren Wetland Wonen Groep en de gemeente Steenwijkerland de plannen aan de bevolking. Dat gebeurt in De Burght tijdens een inloopbijeenkomst van 19.00 tot 20.30 uur. Waar mogelijk zullen de daar gemaakte opmerkingen en suggesties nog in het plan worden verwerkt, waarna de procedures in werking worden gezet. Dat begint met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan.

De afgelopen jaren zijn er in het plangebied al drie fasen gerealiseerd. In 1996 werd voor het eerst gesproken over de herontwikkeling van het gebied rondom de Canneveltstraat. De realisatie liet nog wel enkele jaren op zich wachten. In 2007 werd appartementencomplex ’t Westerholt opgeleverd met 20 appartementen voor senioren. In de jaren daarna volgden nog eens 8 koopwoningen aan de Van Middachtenstraat en 15 levensloopbestendige sociale huurwoningen aan de Wheeme en Canneveltstraat. Aan laatstgenoemde straat zijn ook 6 koopwoningen voor starters gebouwd.

Met de nu te bouwen 29 woningen is het plan vrijwel afgerond. Er is nog een terrein aan de Van Middachtenstraat vrij voor bebouwing. Wetland Wonen Groep heeft nog geen besluit genomen of en wanneer daar gebouwd gaat worden.