Brug 1 meter hoger: 130.000 euro extra

Brug 36 in Belt-Schutsloot een meter hoger kost 130.000 euro extra. Onnodig, stelt politiek Steenwijkerland, als beter was geluisterd en gecommuniceerd.

In VVD-kringen wordt brug BSBV36 in de Arembergerweg al de 'Golden Gate Bridge' genoemd. Niet onterecht. ,,De brug is door miscommunicatie bijna twee keer zo duur geworden", oordeelt Gidion Hoorn van de CPB-fractie in Steenwijkerland.

De voorbereiding voor het vervangen van de bruggen 36 en 37 in Belt-Schutsloot is in 2015 begonnen. Het uitgangspunt voor beide bruggen: een duurzaam en sober ontwerp waarin lengte, breedte en hoogte gelijk blijft.

Doorvaarthoogte

Als de gemeente op het punt staat beide bruggen in de Arembergerweg aan te pakken, maakt een tiental riettelers en gebruikers bezwaar tegen de doorvaarthoogte van brug 36. Zij willen de brug een meter hoger, waarmee de doorvaarthoogte op 2,57 meter komt en daarmee gelijk is aan brug 37.

Namens de bezwaarmakers laat de Beltiger rietambassadeur Wout van de Belt eind november als inspreker van zich horen. En met een door BuitenGewoon Leefbaar medio december ingediende motie voor een hogere brug mag verantwoordelijk wethouder Jacques Wagteveld zijn huiswerk over doen en met een nieuw brugplan komen.

Meerkosten

,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", aldus Tinus Holterman van de BGL-fractie, indiener van de motie. ,,Wie a zegt, moet ook b zeggen", steekt Sietze van Hemmen (ChristenUnie) de hand enigszins in eigen boezem. ,,Jammer dat de gemeente niet meteen is begonnen met hogere brug, de meerkosten waren dan vast lager geweest."