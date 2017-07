CDA 100 in aanloop naar verkiezingsprogramma

Diverse voorstellen uit de CDA 1000 zijn overgenomen in het verkiezingsprogramma. ,,We willen dit lokaal ook realiseren", zegt Ineke de Jong, één van de schrijvers van het CDA-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. CDA Steenwijkerland wil zowel leden als niet-leden vragen mee te denken. ,,Mensen die midden in de samenleving staan."