CDA wil kunstbunker Paasloo openstellen

Steenwijkerland geeft extra geld voor activiteiten voor arme kinderen

5 april Om er voor te zorgen dat kinderen waarvan de ouders het niet al te breed hebben, toch deel kunnen nemen aan culturele activiteiten en op zwemles kunnen, stelt de gemeente Steenwijkerland 60.000 euro beschikbaar. Een andere maatregel is het verlagen van de leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor een vergoeding in de aanschaf van een computer. Die gaat naar groep 7 van de basisschool.