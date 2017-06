CDA wil school Tuk behouden

Extra geld voor bestrijding armoede onder kinderen Steenwijkerland

31 mei Het Rijk heeft de gemeente Steenwijkerland structureel een extra bedrag van 197.000 euro per jaar toegekend voor armoedebestrijding onder kinderen. 'In onze gemeente gaat het om zeker 450 kinderen die in armoede leven. En dan weten we niet of we daarmee ook iedereen echt in beeld hebben. Deze kinderen, veelal uit bijstandsgezinnen, dreigen tussen wal en schip te geraken', aldus Trijn Jongman van de PvdA.