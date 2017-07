Corso Klooster op smartphone en in onderwijs

Leerlingen van de science-klas van het Greijdanus College in Meppel hebben een app voor het corso in Sint Jansklooster ontwikkeld. Tegelijk met de corsoapp presenteert de Christelijke Oranjevereniging (COV) Sint Jansklooster een lespakket voor het basisonderwijs.

Het is al weer twee jaar geleden dat een aantal leerlingen uit Sint Jansklooster Greijdanus-docert Gert Hulzebosch vroeg of ze vrij mochten om te helpen bij een corsogroep. ,,Toen ben ik met een collega wezen kijken en ik raakte onder de indruk van wat hier gebeurt. De samenwerking tussen jong en oud sprak me erg aan. Het corso vormt mensen", zegt Hulzebosch.

Lespakket

Een open dag op het Greijdanus College gaf heeft het laatste zetje. Of de leerlingen geen app voor het corso kunnen ontwikkelen, vroeg een COV-bestuurslid zich af toen hij het talent op de school zag. Hulzebosch ontwikkelde een lespakket en anderhalf jaar later is er een app. ,,Volledig gemaakt door de leerlingen. In denk niet dat er één school in het voortgezet onderwijs is waar leerlingen zo'n pakket krijgen aangeboden."

Alleen android

De app - dit jaar alleen nog voor android - is eind deze week in Playstore beschikbaar via 'corso app Sint Jansklooster’.

Tijdens de presentatie in dorpshuis Sint Janskamp heeft COV-bestuurslid Ellen Santbergen het door haar ontwikkelde lespakket voor alle leeftijdscategorieën in het basisonderwijs gepresenteerd. De jongste kinderen leren bijvoorbeeld alles over de dahlia, terwijl leerlingen uit de hoogste groepen in een moderne escaperoom alles te weten komen over het corso. Onlangs hebben achttien scholen in de regio dit pakket al ontvangen.

Wagengroep