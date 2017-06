Coverband Back in regiofinale Clash of the Coverbands

Back uit Belt-Schutsloot neemt het zaterdag in de regionale finale van de wedstrijd The Clash of the Coverbands op tegen zes andere bands uit Overijssel en Gelderland. In Café De Kroeg in Arnhem, waar de zesmansformatie in april de voorronde overleefde, strijdt Back daar nu weer om de gunst van de vakjury en het publiek én een plaats in de halve finale.