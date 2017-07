CPB-fractie wil verhuisonderzoek Kermis- en Circusmuseum Steenwijk

In Noord-Over­ijs­sel overleden de meeste mensen aan hart- en vaatziekten

10:28 Binnen het Stentor-gebied zijn in 2016 de meeste mensen overleden aan hart- en vaatziekten in Noord- Overijssel. 28,6 procent van alle overledenen kwam daar om het leven als gevolg van bijvoorbeeld een hartinfarct, beroerte of vernauwde bloedvaten. Dat is 10,2 procent meer dan in 2015.