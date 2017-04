Danny Nelissen gastspreker bij Wielercomité Steenwijk

Danny Nelissen is vrijdag 12 mei de 'blikvanger' tijdens een sponsoravond van het Wielercomité Steenwijk.

,,Een speciale wieleravond in verband met het gouden spektakel op dinsdag 1 augustus", zegt comitévoorzitter Theo Bouius over de sponsoravond in De Meenthe. ,,Het moet een leuke netwerkbijeenkomst worden. Uiteraard blikken we vooruit naar de vijftigste editie, maar duiken we ook in het roemruchte verleden van het wielerfeest."

Op het sponsorprogramma onder meer anekdotes van de oprichters Jan Oost en Henk Ymker, filmbeelden en foto's van William ten Kate en een meet and greet met Danny Nelissen. ,,Hij zal ook wielerverhalen vertellen uit zijn carrière en zijn nieuwe rol als verslaggever bij Eurosport." Tegelijk met de wieleravond in De Meenthe is daar een spinningmarathon voor de Stichting Mont Ventoux. ,,Een prachtige combinatie."

Het gouden wielerspektakel in de vestingstad is definitief op dinsdag 1 augustus. Zaterdag 29 juli is geen optie gebleken. ,,Op die dag is het Stonehenge Festival bij De Meenthe, Pasar Malam in de binnenstad en de weekmarkt in de Goeman Borgesiusstraat."

Het comité kiest voor het oude parcours rond De Meenthe. De binnenstad wordt gemeden op 1 augustus. ,,We zitten te sleutelen aan het programma, dat op 12 mei bekend wordt gemaakt. In ieder geval wordt 1 augustus een complete wielerdag, dus meer dan alleen een profkoers. Het centrum de hele dag afsluiten voor het spektakel is uit veiligheidsoverwegingen geen goede keuze."