Dapper Dwarsgracht doorstaat regen-gesel bij gondelvaart

Volledig scherm Eerste Prijs: Gondelgroep De TCHet verdronken dorp Beuleake. © Pedro Sluiter Foto

Het mag wel eens hardop gezegd: kranige doorzetters zijn het, in dat kleine Dwarsgracht. Bouwers met ballen. Als de zomerbui – da’s de zoveelste – zaterdag in de loop van de avond een tandje regen bijzet, varen acht opgetuigde gondels óók hun verlichte ronde. Zoals het hoort, van De Otterskooi terug naar de start in Zuid. Die prestatie kan rekenen op een staande ovatie van het plukje “diehards” dat aan de wal is blijven staan.

Succesvol

Dwarsgracht baalt, maar blijft professioneel gastheer met de ingrediënten voor succes standaard in huis. Het feeërieke decor van bruggetjes en boerderijen met hun markante kameeldaken, de smalle vaarten die zo het labyrint van De Wieden invoeren en waar pijlkruid en lelies een natuurlijk feestboeket vormen. De uitbundig begroeide oevers waar groot hoefblad luidkeels lijkt te trompetteren en hortensia’s in vijftig tinten roze bloeien. Langs hagen en hekjes zijn strengen met waxinelichtjes gespannen voor dat tweede, mooiste deel van de avond.

Opnieuw regen

En dan: dikke druppels. Het is pas droog als de lokale bevolking lang en breed in de feesttent staat voor het gondelbal. Voor het zoveelste jaar gooit regen roet in het eten van de eerste van drie gondelvaarten in de Kop van Overijssel. De prelude op al het zomermoois krijgt het zwaar te verduren. Maar gelukkig zijn ze niet van suiker in Dwarsgracht. Want ook voor deze 72e (!) aflevering hebben gondelbouwers zich maandenlang voorbereid. Er is gebrainstormd over het thema van de gondel, getimmerd, gebouwd, geverfd en dan laat je het, op het moment suprême, niet afweten.

Onder paraplu

Dus houden ze de moed erin; de musici op het water, de organiserende vereniging Nederland en Oranje, burgemeester Rob Bats en zijn vrouw (‘we hadden eigenlijk op de fiets willen komen…’) die ook monter onder een plu kruipen, de vele vrijwilligers achter de schermen, de stoere flyboarders die toch al nat zijn, de “verzopen” schippers van Smikkelboot en Koek- en Zopieschuit én die acht groepen die er na de klok van acht vol voor gaan.

Thema

Stark Wark is bijzonder origineel met een bok vol “Chinezen”, in een knipoog naar het door Aziaten overspoelde buurdorp Giethoorn: ‘Dwarsgracht, zo gewoon gebleven…’ Daarna boomt een parade aan kleurrijke figuren voorbij; apen en trolpoppen, Indianen, Zware Jongens, Buurmannen en Jamaicanen. Reggae onder een poncho, het werkt aanstekelijk. De Polderclub is hekkensluiter en oogst veel lof met de “Santa Maria”, het schip waarmee ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus de wereldzeeën bedwong. Er is licht, muziek, het spektakel beweegt nog ook. Toch maar een vierde plek.

Winnaar