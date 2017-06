Droge sloot belemmert blussen rietbrand in Wanneperveen

Giethoorner krijgt boete voor smaadbrief

15:43 In het dossier van de Raad voor de Kinderbescherming trof een 40-jarige man uit Giethoorn een verontrustende brief over het handelen van zijn ex-vrouw. Maar door die brief te verspreiden, pleegde hij smaad. Dat bleek woensdagmiddag bij de politierechter in Zwolle.