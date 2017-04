Eerste expositie van Iris Boxum primeur voor Kloosters baken

Als kind wilde ze maar wat graag de watertoren van Sint Jansklooster in. En nu is de 19-jarige Iris Boxum de eerste die mag exposeren in dat imposante baken aan de dorpsrand. Reden waarom ze - weliswaar tijdelijk - de sleutel heeft.

Ze beseft heel goed hoeveel mazzel ze heeft. ,,Het is heel bijzonder dat je als inwoner van Klooster de sleutel van de watertoren hebt", zegt Iris Boxum als ze de enige toegangsdeur in de bakstenen kolos opent. Samen met haar vader heeft ze zelfs een keer op het topje gestaan. Dat was in de tijd dat de watertoren helemaal in de steigers stond. Het was nog maar een kleine stap naar het dak. Ze kon het niet laten bovenop even te bellen met thuis. ,,Ma, kijk eens naar de watertoren!" Waaghalzen die het later ook probeerden, konden rekenen op een prent.

De 19-jarige ambassadrice van Sint Jansklooster - 'ik ben blij dat er wat met de watertoren gebeurt' - heeft zaterdag haar eerste expositie geopend. Zowel voor haarzelf als voor de watertoren van Natuurmonumenten een primeur. Op de eerste verdieping toont Iris Boxum haar fotoserie waarmee ze vorig jaar als fotograaf afstudeerde aan Deltion. Dit vak had ze niet van meet af aan voor ogen. ,,Ik wilde kapper worden, of bloemist."

Volledig scherm Rietsnijder en -teler Jan Stam uit Belt-Schutsloot. © Iris Boxum

Als afstudeeropdracht kreeg ze het thema niemandsland mee. Iris Boxum had geen idee wat ze er mee moest en bracht het ter sprake in de keet, waar ze met haar vriendengroep samenkomt. Daar werd de link met de kragge gelegd, het voor de Kop van Overijssel zo kenmerkende zompige rietland. ,,Op school wist niemand wat de kragge was", zegt de Kloosterse, die toen door had dat ze goed zat. Nu nog een oudere rietsnijder die niet met moderne machines werkt. Wederom brachten de keetgangers uitkomst. En rietsnijder en -teler Jan Stam uit het naburige Belt-Schutsloot wilde graag meewerken. ,,Die man vond het hartstikke mooi. Ik ben een paar dagen met hem mee geweest, dan bouw je toch een band op."

Dat het zwart-wit foto's moesten worden, daarover geen twijfel bij Iris Boxum. ,,Zwart-wit is veel krachtiger, ik vind kleur niet spannend. Die groeven in het gezicht van Jan Stam, die knallen er nu echt uit." De expositie telt in totaal twaalf foto's, de tien van het afstudeerproject en twee bonusfoto's. Boven Iris' afstudeerbeelden een andere blikvanger, de bijzondere, 207 treden tellende trap, die sinds 2014 naar het uitkijkpunt op 46 meter hoogte leidt.

Volledig scherm Fotografe Iris Boxum ging voor haar afstudeerproject met het thema niemandsland een paar dagen met de Beltiger Jan Stam naar het rietland. © Iris Boxum

Met fotograferen op maandag ('newborn') en zaterdag ('families') in de studio onder het dak van haar vaders installatiebedrijf redt Iris Boxum het niet. En stilzitten kan ze al helemaal niet. Daarom doet ze op dinsdag nog een opleiding tot schoonheidspecialiste en staat ze drie dagen per week op de markt met groente en fruit van de Vollenhoofse firma Janssen. ,,Maar eigenlijk wil ik nog steeds docent worden." Een combinatie lijkt haar wel wat. ,,Ach, ik ben 19, ik kan nog alle kanten op."

De zaterdag geopende expositie van fotografe Iris Boxum is tot en met 13 mei op zaterdagen te zien tijdens de openingsuren van de rijksmonumentale watertoren aan de Barsbeek 4 in Sint Jansklooster. Tot 1 april is de toren open van 12.30 tot 15.00 uur, daarna van 11.00 tot 16.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in bezoekerscentrum De Wieden en de watertoren.

Volledig scherm Zwart-wit is veel krachtiger dan kleur, vindt fotografe Iris Boxum. ,,Die groeven in het gezicht van Jan Stam, die knallen er nu echt uit." © Iris Boxum

Volledig scherm Het verbranden van het rietafval hoort bij het werk op het rietland. © Iris Boxum