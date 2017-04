Engels een week lang voertaal op RSG Tromp Meesters

Terwijl leerlingen uit 3 mavo, 3 havo en 3 vwo zaterdag en zondag hun internationale gasten ontvangen en van het NS-station in Steenwijk halen, maken leerlingen van 4 havo en 4 vwo zich op voor een reis naar Oostenrijk, Spanje, Italië of Frankrijk.

Toerisme

RSG Tromp Meesters houdt al jaren uitwisselingen met partnerscholen in Europa voor leerlingen in de bovenbouw. Nieuw dit jaar is het Erasmus+-project Highlight your Surroundings. Hierbij ontwikkelen de leerlingen in internationaal verband een toeristisch product.