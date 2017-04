Ervaren bestuurder als voorzitter Steenwijk Vestingstad

De in Tuk woonachtige Aalderink is directeur van DEAL, een ambtelijk samenwerkingsverband van de Groningse gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum. Hij kent de gemeente Steenwijkerland ook goed, aangezien hij van 2001 tot 2008 voor deze gemeente werkzaam was als directeur van de stafafdeling ontwikkeling en tevens optrad als loco-secretaris. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de opstelling van het Stadsplan 2000.