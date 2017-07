Exit voor ringrijderij in Blokzijl na veiligheidseisen

Daarmee komt een abrupt einde aan het traditionele evenement, dat op 12 augustus voor de negentiende keer zou worden gehouden in het centrum van Blokzijl. Volgens de organisatie kan het festijn niet doorgaan, omdat de gemeente Steenwijkerland de veiligheidseisen heeft aangescherpt.

Dranghekken

,,We moeten voor het eerst dranghekken plaatsen van de gemeente, in het geval de paarden op hol slaan. Ter bescherming van de toeschouwers. Maar er is nog nooit wat gebeurd, de rijders kennen hun paarden door en door'', zegt een teleurgestelde secretaris Ludwig Lassche.

,,We vinden dat niet passen bij de uitstraling van het evenement. Op deze manier is het niet leuk meer en een andere locatie is ook geen optie. Dit authentieke evenement hoort bij de uitstraling van Blokzijl.''

Uitwijkmogelijkheid

Burgemeester Rob Bats betreurt het besluit van de organisatie. ,,Heel jammer. We hoopten vooral dat de ringrijderij met een aantal kleine aanpassingen kon doorgaan. Normaal staan toeschouwers aan beide kanten van het parcours, waardoor ze aan de kant van de huizen geen uitwijkmogelijkheid hebben bij calamiteiten. Dat wilden we oplossen door ze aan de waterkant te plaatsen achter dranghekken.''

Haaksbergen

Bats refereert aan het dodelijk ongeluk in Haaksbergen, waarbij een monstertruck in het publiek belandde. Dit tragische ongeval leidde bij gemeenten tot meer bewustzijn op het gebied van veiligheid. ,,Het gaat hier om grote paarden door smalle straten, langs de kant staan ouderen en kinderen. Het is onze dure plicht hun veiligheid te waarborgen. Ook in Haaksbergen ging het om een evenement waar het jarenlang goed ging, maar we moeten leren van wat er is gebeurd.''

Kleine aanpassingen

Bats hoopt evenwel dat de organisatie zich alsnog bezint. ,,We hebben aangeboden de hekken te leveren, terwijl een evenementenorganisatie daar doorgaans zelf voor verantwoordelijk is. Maar we vinden het leuk, dus laat het met een paar kleine aanpassingen vooral doorgaan. Ik daag ze daartoe uit.'' VTRB lijkt dat scenario uit te sluiten. ,,De Friese Aanspanning, waarmee wij dit de afgelopen achttien jaar hebben georganiseerd, zal de komende tijd kijken wat voor mogelijkheden er zijn om het evenement volgend jaar wel weer te kunnen organiseren, maar voor dit jaar zijn er geen mogelijkheden meer'', schrijft de organisatie.