Extra geld voor bestrijding armoede onder kinderen Steenwijkerland

Het voorstel van het college om 60.000 in een jeugdcultuurfonds te stoppen werd unaniem door de gemeenteraad gesteund. Zo is het mogelijk dat kinderen kennis kunnen maken met theater, dans, of muziek. Ook wordt de leeftijdgrens voor vergoeding van een computer verlaagd naar groep zeven van de basisschool. Verder wordt bijgedragen in de kosten voor zwemlessen voor diploma's A en B.

Maar er is meer. Er wordt ook een pilotproject gestart voor steun op maat. Een ruime raadsmeerderheid omarmde daarvoor een motie van de PvdA die de naam 'Alle kinderen moeten mee kunnen doen' mee kreeg. Er wordt 50.000 euro uitgetrokken, waarbij maximaal 500 euro steun per kind wordt gegeven. 'En daarvoor kunnen niet alleen kinderen uit een bijstandsgezin in aanmerking komen, maar ook andere kinderen uit gezinnen met lage inkomens zoals kinderen van zzp'ers', aldus Trijn Jongman. De PvdA-fractievoorzitter maakte duidelijk dat er een probleem om de hoek kan komen kijken. 'We moeten er wel voor zorgen dat de ouders niet door de belastingdienst extra worden aangeslagen. Het moet zo worden geregeld dat ze over het toegekende geld geen belasting hoeven te betalen, anders schieten we ons doel voorbij.' Er werd gesproken van een sympathiek voorstel. 'Kinderen hebben recht op gelijke kansen en toekomstperspectief', zo was van meerdere fracties in de raadszaal hoorbaar.