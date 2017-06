Fietsen tellen voor zakcentje corso

Giethoorn krijgt om­ge­vings­re­gis­seur

19:00 Giethoorn heeft sinds 1 juni een omgevingsregisseur in de persoon van Bert Kleen. Aan hem de uitdaging alle neuzen in het toeristische waterdorp dezelfde kant op te krijgen, 'tegelijk meters te maken' en te komen met een visie: hoe ziet Giethoorn er over een paar jaar uit.