Filmhuis in De Meenthe moet voelen als gezellige huiskamer

Het Meenthe-bestuur heeft het licht op groen gezet voor een filmhuis. ,,Ergens in september prikken we een datum om van start te gaan", aldus manager Han Evers. De films worden in het Vestzaktheater vertoond.

,,We denken aan zo'n dertig voorstellingen per jaar, en daarmee willen we tussen de 2.200 en 2.500 filmliefhebbers trekken." Het filmhuis is op een doordeweekse avond, gedacht wordt aan dinsdag of donderdag.

Nostalgie

Voor veel Steenwijkers is een filmhuis een hang naar nostalgie; denk aan cultuurcafé de Poolcirkel en de filmzaal van de familie Vos, grondleggers van de bioscoop in Steenwijk. Het is niet zo dat het filmhuis in De Meenthe de huidige bioscoop VUE in de wielen rijdt. ,,Het gaat namelijk om films die niet in de Nederlandse bioscopen te zien zijn." Er blijkt veel voor handen. Evers: ,,Denk aan Het doet zo zeer van Heleen van Royen over haar dementerende moeder, of de film Moonlight die weliswaar drie Oscars heeft gewonnen maar niet in de Nederlandse bioscoop was te zien. Dat geldt ook voor La La Land. Of films met sociale of historische waarde, natuurfilms, documentaires en Nederlandse films die de bioscoop niet halen."

Programmaraad

Circa veertig vrijwilligers uit Steenwijk en regio hebben zich gemeld om ideeën aan te dragen en zitting te nemen in een te vormen programmaraad. ,,Ze komen in april bijeen. Wie weet wat er na een avondje brainstormen allemaal nog aan ideeën boven komt borrelen. Mogelijk dat de programmaraad een zelfstandige stichting kan worden, met huisvesting in De Meenthe."

Filmprojector

Besloten is een echte filmprojector aan te schaffen met alles erop en eraan. Ook is er nauw contact met Filmhuis Centrum Overijssel. ,,We vragen de provincie ook om steun bij dit project." Catering zal niet ontbreken. ,,Die hebben we immers in de directe nabijheid. Nog even zien hoe we dat precies gaan aanpakken. Aan een traditionele popcornmachine zitten we niet te denken. Het moet alles bij elkaar een gezellige huiskamerformule worden."