Frontale botsing op kruising bij Steenwijk

Filmhuis Steenwijk start na de zomer

26 juni Na de zomervakantie heeft Steenwijk een Filmhuis. Het wordt ondergebracht in het Vestzaktheater in De Meenthe. De eerste film is te zien op 12 september. De film Demain tout Commence is geschreven door zeven schrijvers en het oorspronkelijke scenario is van Eugenio Derbez.