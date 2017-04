Gezamenlijk ten strijde tegen de asbestdaken

Met de lancering van de website www.asbestservicepunt.nl is medio maart de proef om asbestdaken versneld te verwijderen in Steenwijkerland in gang gezet. Daarmee is de gemeente de eerste in Overijssel. De provincie is goed voor ruim negen miljoen vierkante meter asbestdak. Op bedrijven, maar ook op stallen en schuren in het buitengebied.

Agrarisch

De gemeente Steenwijkerland telt 25.446 vierkante meter asbestdak op vijf bedrijventerreinen. Daar komen nog eens de vierkante asbestmeters op stallen in het buitengebied bij. Hoeveel dat er zijn, durft voorzitter Sander Pereboom van LTO Noord afdeling Steenwijkerland niet te zeggen. Wel dat het agrarisch gebied 'wint' van bedrijventerreinen. ,,Landelijk is er honderd miljoen vierkante meter asbest, daarvan is zeventig procent agrarisch."

2024

In Steenwijkerland wordt gezamenlijk ingespeeld op het asbestverbod per 2024. Geen borstklopperij, daar zijn ze niet van. Maar het is wel bijzonder dat zijn club, LTO en de gemeente gezamenlijk optrekken om asbestdaken te lijf te gaan, weet voorzitter Jurjen Helfrich van de Business Club Steenwijkerland.

,,De lijnen zijn hier kort", zegt Gerdi de Vries van de Business Club over het ondernemersklimaat in Steenwijkerland. Een goede bodem voor de asbestaanpak, waarvoor het trio gehoor vond bij de provincie. Met het eerste Asbest Servicepunt in Steenwijkerland als resultaat.

Sanering

Direct na de aftrap stond de telefoon roodgloeiend. Niet van ondernemers die van hun asbestdak af willen. ,,Allemaal asbestsanerende bedrijven", vertelt De Vries. ,,Wat de Business Club ook belangrijk vindt: het brengt werkgelegenheid met zich mee. Wie saneert, heeft een asbestinventarisatie nodig. Er zijn nu twee bedrijven in Steenwijkerland die dat doen." De voorzitter vult aan: ,,En er is al een nieuw saneringsbedrijf opgericht in de regio."

Het jaar 2024 is niet voor niets gekozen. De Vries: ,,Sinds 1 juli 1993 mag asbest niet meer worden toegepast, dus de daken zijn dan dertig jaar en afgeschreven." Het lijkt nog ver weg, maar volgens De Vries, Pereboom en Helfrich is er werk aan de winkel om de deadline te halen.

Volledig scherm Van links naar rechts: Gerdi de Vries, Sander Pereboom en Jurjen Helfrich. © Wilbert Bijzitter