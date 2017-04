Gezond oud worden en scherp blijven met bridge

Staven met notulen of een akte van oprichting kan de jubileumcommissie het 75-jarig bestaan niet. ,,Het verhaal gaat dat het een officierenclub was, die in 1942 is opgericht", zegt secretaris Marian Hoornweg van BC Steenwijk, die samen met Harry Dassen en Gep Kluin een jaar geleden is begonnen met het feestprogramma. ,,Omdat dat in de oorlog was, zou de club pas in 1946 handen en voeten hebben gekregen. Maar in notulen van later hebben we een datum in '42 zien staan."