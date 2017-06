Giethoorn is klaar voor zwemrace voor goede doel door Dorpsgracht

Wat je deze zomer ook aantreft in Giethoorn - familie meerkoet, gele lis, Chinezen met selfiestick, stuntende schippers voor een dag -, zelden een zwemmer op wedstrijdniveau in de Dorpsgracht.

En dus trok Jacyntha Plat (26) daar gistermiddag al flink wat bekijks in haar badpak. Bestel je een biertje op het terras bij grand-café Fanfare, komt de goedlachse brunette 'm misschien wel persoonlijk brengen. Jacyntha werkt namelijk fulltime in de bediening aan het Binnenpad. Maar als ze een uurtje over heeft is ze in het water te vinden; openluchtbad 't Tolhekke in Basse, of de Dorpsgracht dus.

Aanjager

Dan maakt het Fanfaretenue plaats voor badpak, brilletje en badmuts en gaan de waterschoentjes onder. Die krengen zitten voor geen meter, maar zijn een must voor de veiligheid. ,,Het water is maar één meter diep, er kan glas op de bodem liggen.''

Jacyntha Plat was al eens voor de lol in de gracht gegooid ('traditie onder Fanfarepersoneel als je stopt met werken, en ik ben er wel eens tussenuit geweest voor m'n studie'), maar ging er nooit eerder vrijwillig in. Tot maart dit jaar. In het ijskoude grachtwater werd ze aangemoedigd door haar baas Arie-Willem Vermeij, de grote aanjager van het wedstrijd-grachtzwemmen in juni dat onder de vlag van Sail Giethoorn plaatsvindt. De Village Swim is voorlopig een sportieve proefballon. Wat er straks aan euro's overblijft gaat naar de kankerbestrijding.

Animo

Slaat het waterspektakel aan en is er voldoende animo van zwemmers, dan staat Giethoorn in 2018 op de kaart als unieke locatie voor het nationaal event Swim To Fight Cancer. ,,Het was nu te kort dag om dat nog te organiseren'', zegt Jacyntha. ,,Maar dat is ons doel voor volgend jaar.''

Ze ziet het helemaal zitten. ,,Het is gewoon zó gaaf om in de gracht te zwemmen, onder de bruggetjes door, zeker als er mensen op staan die je aanmoedigen.''

Honderd

De eerste tien zwemmers hebben zich al aangemeld, er is plek voor maximaal honderd. Moeten die slalommen tussen de fluisterboten? ,,Welnee'', sust Jacyntha. Zwemmers worden geëscorteerd én muzikaal opgezweept door twee boten van het Korenfestival - dat in hetzelfde weekend in Giethoorn plaatsvindt - en zitten zo in een veilige zone. ,,De tussenvaarten worden tijdelijk afgezet.''

Handicap

Jacyntha is een van de toppers. Vorig jaar gooide de Steenwijkerlandse nog hoge ogen in de B-finale van het NK, 'bij de beste zestien van Nederland op de 100 meter schoolslag'. Wedstrijdzwemmen doet ze geregeld om fit te blijven, maar een makkie? ,,Nee, het is nog geen gelopen koers, hoor. Die waterschoentjes zijn wel een handicap.'' Meedoen? Het parcours van de Sail Giethoorn Village Swim is ongeveer 1 kilometer lang, van Fanfare tot aan Smits Paviljoen. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen, ongeacht zwemniveau. Opgeven kan via www.sailgiethoorn.nl.