Giethoorn krijgt omgevingsregisseur

video Giethoorn heeft sinds 1 juni een omgevingsregisseur in de persoon van Bert Kleen. Aan hem de uitdaging alle neuzen in het toeristische waterdorp dezelfde kant op te krijgen, 'tegelijk meters te maken' en te komen met een visie: hoe ziet Giethoorn er over een paar jaar uit.

Volledig scherm Afbeelding ter illustratie © Pedro Sluiter

De geboren en getogen Zwollenaar heeft onder meer gewerkt voor de gemeente Zwolle als wijkmanager en bij een woningcorporatie. De gemeente Zwartewaterland moet hem sinds 1 juni 'delen' met buurgemeente Steenwijkerland, waar hij drie dagen per week als omgevingsregisseur voor Giethoorn aan de slag gaat.

Kleen is aangesteld voor een periode van twee jaar. ,,Voor het brede palet waar de omgevingsregisseur mee te maken krijgt, hebben we in de perspectiefnota ongeveer 2,5 miljoen euro gereserveerd", licht financieel wethouder Wim Brus toe.

Chinezen

Aanleiding voor Kleens aanstelling is niet de ophef over vastgoedaankopen door Chinezen, benadrukt Brus. ,,Het toerisme neemt een vlucht, dat is goed. Te goed? Worden we niet onder de voet gelopen? Er zijn heel veel onderwerpen, ook lopende beheerstaken zoals de loswal, aanpak van het Binnenpad en beschoeiing, die in Giethoorn spelen. Die willen we gecentreerd aanpakken."