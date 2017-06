Giethoorner krijgt boete voor smaadbrief

De 40-jarige J.D.D. scheidde in 2010 van zijn vrouw die dominee is. Na een zeer moeizame scheiding werden hun kinderen onder toezicht gesteld. Omdat de man de kinderen inmiddels niet meer mag zien, besloot hij het dossier bij de Raad voor de Kinderbescherming op te vragen. ,,Zodat ik ze later de waarheid kan tonen.''

Misbruik

In het dossier trof hij een brief van de kerkenraad van hun kerk. Daarin werden zorgen geuit dat de dominee haar kinderen geestelijk misbruikte. D.D. besloot, na een onderhoud met de Kinderbescherming, om contact te zoeken met die kerkenraad. In zijn mail van eind 2015 schreef hij dat het rommelde rond het functioneren van de dominee. Vervolgens voegde hij daar de brief aan toe. Toen de kerkenraad dit de dominee meldde, deed ze aangifte van smaad.

390 euro

Tastte D.D. de goede naam en eer van zijn ex-vrouw aan door deze berichten te verspreiden? Hij stuurde de mail niet alleen aan hun eigen kerk maar ook aan diverse andere personen en de landelijke kerkenraad. Daarmee heeft hij ruchtbaarheid gegeven aan deze smadelijke teksten. En dus vond de officier van justitie een boete van 300 euro op zijn plaats. De advocaat meende dat dit niet het geval was. De verdachte wilde alleen bij de kerkenraad verifiëren of die brief inderdaad bij hen afkomstig was. ,,Had ik smaad willen plegen, dan had ik het wel breder verspreid'', legde D.D. uit. Toch oordeelde de rechter dat de vrouw in haar goede naam was aangetast. De boete legde hij slechts voorwaardelijk op.