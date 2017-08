Glasvezel in buitengebied Overijssel? Eind 2017 weten we het

25 september. Dan gaan de afgevaardigden van de gemeenten Zwolle, Kampen, Staphorst, Zwartewaterland en Steenwijkerland een zogeheten convenant tekenen om de aanleg van glasvezel in het buitengebied in het noordwesten van de provincie Overijssel te bekrachtigen.

Lang gewacht

'Met deze handtekening is de samenwerking tussen alle partijen definitief bekrachtigd en kunnen wij verder met de voorbereidingen voor de vraagbundeling', melden Hannie van der Nat en Edwin Hoving in de nieuwsbrief over de glasvezel vanuit Steenwijkerland.

,,We hebben er lang op moeten wachten, maar geduld is een schone zaak. Het belangrijkste is dat het er komt", zegt Hannie van der Nat. ,,We hebben onlangs een overleg gehad en toen hebben we te horen gekregen dat de afspraken die onderling zijn gemaakt op 25 september worden ondertekend." Woordvoerder Marieke Seinen van CIF bevestigt de afspraak.

Een belangrijke volgende fase in het project wordt dan de vraagbundeling, oftewel: het krijgen van voldoende getekende contracten van huishoudens die glasvezel willen. Alleen als minstens 50 procent van de gezinnen zich aanmelden voor het project gaat de aanleg door. De vraagbundeling in de gemeente Steenwijkerland begint naar verwachting in oktober en duurt ongeveer tien weken. ,,Eind dit jaar weten we of we glasvezel krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken", aldus Van der Nat.

