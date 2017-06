Glennis Grace niet op festival Blokzijl

Onbegrip raadsleden over verlenen horecavergunning aan Beach Club Bodelaeke Giethoorn

7 juni De kritiek van de meeste raadsleden over de handelwijze van het college rond park Bodelaeke in Giethoorn is niet mals. Dat bleek dinsdagavond tijdens de politieke markt. Het college heeft een horecavergunning verleend aan Beach Club Bodelaeke in Giethoorn. Dat is raar, want volgens het bestemmingplan is horeca hier niet toegestaan.