Kat gewond in put gedumpt in Oldemarkt, politie zoekt dader

Het is inmiddels een week geleden, maar Henk Meijerink is er nog ontdaan over: Vorige week werd zijn kat Tijger zwaargewond toevallig gevonden in een afgesloten put. Het dier was duidelijk mishandeld. Meijerink kan er nog niet bij hoe iemand zoiets kan doen. Hij looft een beloning van 400 euro uit voor een gouden tip.

De politie Steenwijkerland heeft de dader(s) niet gevonden en heeft een oproep via Facebook laten uitgaan. Daarbij kunnen eventuele tipgevers zich ook anoniem melden.

Gevonden

,,Tijger werd al miauwend gevonden door moeders die komend vanaf de basisschool de Slinger langs de put kwamen fietsen. Toen ze hem er uithaalden is hij eerst weggerend, maar hij werd later door de buurman weer gevonden en is toen naar mijn vrouw toegebracht. Toen ik er van hoorde - ik was op schoolkamp - dacht ik dat Tijger in een put met zo'n zij-opening was gekropen, dat ie achter een kikker aan was gesprongen, maar toen ik dit hoorde was ik verbijsterd", zegt Meijerink, die onderwijzer is.

Bizar

,,Het moeilijkste vond ik nog wel om aan mijn dochters uit te leggen dat er mensen zijn die dit moedwillig een dier aandoen. Het is zo bizar". Inmiddels gaat het wel beter met Tijger, die verwondingen aan zijn staart had en in shock was. ,,Maar je kunt hem nog niet oppakken. Hij heeft nog steeds pijn.''.

Ook andere kat weg