Koninklijke eer voor Blokzijliger duizendpoot Dinie Boes-Kuik

Aan waarnemend burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland haar de versierselen op te spelden. Dinie Boes kreeg de koninklijke onderscheiding in De Ploats na afloop van de toneelvoorstelling van Rederijkerskamer Ons Genoegen, waarvan ze 50 jaar lid is. Gedurende haar halve eeuw lidmaatschap is ze 12 jaar voorzitter geweest.

Als gastvrouw is Dinie Boes het visitekaartje van ’t Lam, het oude kerkje van doopsgezind Blokzijl, en van museum Het Gildenhuys. Daarnaast heeft ze (mede) aan de wieg gestaan van Et Lampien (sfeervolle verlichting in de donkere maanden), de Gloppen-Griezeltocht (Blokzijliger versie van Halloween) en het Koopmansvrouwenkoor. Dit in 1997 door Boes opgerichte koor is de vrouwelijke tegenhanger van het Groot Blokzijls Piratenkoor.