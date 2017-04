Lentemarkt om monumentale kerk 't Wold in stand te houden

De protestantse gemeente in Steenwijkerwold en omstreken houdt deze zaterdag voor het eerst een lentemarkt in en rond de kerk aan de Oldemarktseweg.

De eerste Lentemarkt is van 10.00 tot 14.00 uur en biedt activiteiten, muziek, tal van versnaperingen en cadeau-artikelen. In het kerkgebouw exposeren vakfotograaf Sara Muis en hobbyfotograaf Daniëlle Gram. Een erkend taxateur is van 11.00 tot 13.30 uur aanwezig om de waarde van meegebrachte kunst, antiek, goud, zilver, curiosa of inboedel te bepalen. De taxateur rekent 5 euro per waardebepaling.