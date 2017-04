Marjolein (17) uit Kuinre finalist in Miss Beauty Overijssel

videoEen paar jaar geleden had Marjolein Koopmans uit Kuinre niet durven dromen dat ze nog eens zou schitteren in een galajurk en een bikini tijdens een missverkiezing. Ze was een verlegen meisje nadat ze tijdens haar lagere schooltijd in Emmeloord behoorlijk was gepest. Maar de zeventienjarige donkergelokte Kuinderse komt tegenwoordig meer voor zichzelf op en wint zienderogen aan zelfvertrouwen.

Volledig scherm Karate is een van de hobby's van Marjolein Koopmans, die finalist is bij de Miss Beauty Overijssel. © Wilbert Bijzitter

Begin dit jaar waagde ze de grote stap om zich op te geven voor de Miss Beauty Overijssel in de categorie teens, daartoe aangemoedigd door de Emmloordse fotograaf Frank Doorhof waar ze een fotoshoot deed. Na een castingdag behoort ze tot de veertien finalisten die op 20 april in een horecagelegenheid in het Twentse Beckum strijden om het felbegeerde kroontje.

Hoe ziet de weg naar de finale er uit?

“Na de casting in februari bleven er veertien kandidaten over. We hebben een aantal trainingen gehad met dans en lopen op de catwalk en er volgt nog een fotoshoot en een hele trainingsdag op een onbekende locatie. Verder oefen ik thuis veel op het dansen, want dat is niet mijn sterkste punt.”

En dan de finale.

“Die is op een doordeweekse avond, maar we moeten er de hele dag zijn. Gelukkig deed mijn school niet moeilijk toen ik vrij vroeg. In de finale zijn er verschillende ronden. Het begint met dansen en voorstellen, dan in een bikini en als laatste in een galajurk en dan worden er ook vragen gesteld. Ik zie niet tegen de bikinironde op, ondanks al die blikken die op me gericht zijn. De meeste kleding krijg je van sponsors via de organisatie. Alleen de galajurk heb ik zelf gekocht, zachtroze van kleur.”

Maak je een kans?

“Dat is moeilijk te zeggen. De uitslag wordt voor de helft bepaalt door het stemmen via sms per telefoon en je inzet tijdens de hele verkiezing en de andere helft bepaalt de jury tijdens de finale. Ik heb nog maar weinig stemmen en moet daar eigenlijk meer aan doen. Mijn zus Médellin is erg actief op sociale media en gaat mij helpen. Verder ga ik nog posters verspreiden met de oproep om op mij te stemmen.”

Volledig scherm Marjolein Koopmans, finalist Miss Beauty Overijssel in de categorie teens. © Wilbert Bijzitter

Wie is Marjolein Koopmans?

“Geboren in Emmeloord en ik woon nu vijf jaar in Kuinre. Ik ben dit jaar begonnen aan de opleiding assistent accountant en wil later iets in de financiële wereld gaan doen. Als hobby doe ik al twaalf jaar aan karate en ik ben begonnen met het verzamelen van roze miniatuurauto’s. Veel heb ik er nog niet want het is een nogal dure hobby. Een autotootje kost zo drie- tot vierhonderd euro.”

Ambities als model of miss?