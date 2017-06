Missen besmeuren elkaar met ganzenpoep

17 kandidaat-missen worden deze week in Giethoorn beoordeeld voor de Miss World Nederland. Ze gaan op excursie maar steken ook de handen uit de mouwen. Vanmorgen maakten ze de aanlegsteiger schoon, die door ganzen was ondergescheten. En als een modderbad goed voor je is, misschien een poepmaskertje ook wel.