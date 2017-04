Olster Dakwerken maakt doorstart

Een investeerder heeft Olster Dakwerken de helpende hand toegestoken. Daarmee is het bedrijf uit Steenwijk gered van een definitieve ondergang. Bij de doorstart verliezen vijf tot zeven personeelsleden hun baan. Verder verandert er niets, de bedrijfsnaam, de directie en de locatie blijven hetzelfde.

Optimisme

‘Olster’ was in financiële problemen geraakt, hetgeen begin deze maand leidde tot een faillissement. Curator mr. Wim van der Kolk was toen gelijk al positief gestemd over een mogelijke doorstart en dat optimisme is uitgekomen. Volgens de directeuren Jan Vroegop en Henderikus Doorten hebben zich al snel na het faillissement vijf geïnteresseerden gemeld. Mede daarom werd er ook gewoon doorgewerkt aan de verschillende klussen die Olster Dakwerken op dat moment onder handen had.

In de tussentijd werd gesproken met de belangstellenden. “Uiteindelijk hebben wij de handen ineen geslagen met een betrouwbare, solide investeringsmaatschappij met een lange termijnvisie”, zo laten Vroegop en Doorten weten. “Het is ontzettend fijn dat er zo snel een goede oplossing gevonden is en we de kans krijgen hebben om Olster Dakwerken door te zetten en verder te gaan ontwikkelen. Wij, en al onze medewerkers, hebben er het volste vertrouwen in”, aldus het directieteam dat aan het roer blijft.

Half miljoen

Olster Dakwerken raakte door de crisisjaren in zwaar financieel weer, waarop het faillissement werd aangevraagd door het pensioenfonds. Olster Dakwerken had vorig jaar een flinke achterstand in het betalen van de premies, een bedrag van rond de 100.000 euro. Verder was de huisbankier een grote schuldeiser voor een half miljoen en hadden ook diverse toeleverende bedrijven nog vorderingen met dezelfde omvang. De liquiditeit van het bedrijf stond druk, al was er voldoende werk.