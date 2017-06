Omwonenden willen actie tegen Steenwijker coffeeshop

De bestuursrechter in Zwolle boog zich woensdagochtend over bezwaren tegen een reclamebord en -vlaggen en over het feit dat de shop een te grote handelsvoorraad drugs had. In beide gevallen trad de gemeente op door Coffeeshop Alien een waarschuwing te geven. Maar de shop had een veel hardere sanctie moeten krijgen, betoogden de bewoners via hun raadsvrouw Fonny Postma. Jongeren hangen er rond op straat, wachtend tot er iemand binnen drugs voor ze willen halen. Er wordt op straat gedeald. De shop trekt criminelen aan en omwonenden zijn geregeld bedreigd, somden ze op.