De kritiek van de meeste raadsleden over de handelwijze van het college rond park Bodelaeke in Giethoorn is niet mals. Dat bleek dinsdagavond tijdens de politieke markt. Het college heeft een horecavergunning verleend aan Beach Club Bodelaeke in Giethoorn. Dat is raar, want volgens het bestemmingplan is horeca hier niet toegestaan.

,,Dus is er sprake van precedentwerking, en dat is een kwalijke zaak'', zo constateerde Trijn Jongman van de PvdA. ,,De werkwijze van het college is bijzonder.'' ,,Dit is een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid'', zo merkte Wim Stapel (VVD) op. ,,Want wat is een bestemmingplan dan nog waard?'' De eigenaar van de Eetkamer in Giethoorn heeft de gemeente verzocht om handhavend op te treden, omdat op het park alleen horeca is toegestaan voor de gasten van het park en niet voor mensen van buitenaf. En het clubhuis wordt nu als regulier restaurant gebruikt.

,,Dat betekent dat elke dag de vergunning wordt overtreden. Ik weet dat de Rotaryclub Staphorst/Reestland naar de Beach Club wilde, die hebben afgezegd omdat het restaurant illegaal is'', zo vervolgde Wim Stapel. De Gieterse ondernemer Ron Neymann voerde ook het woord. ,,Het clubhuis wordt niet alleen voor eigen gasten gebruikt. Er is hier sprake van illegale concurrentie.''

Neymann kreeg steun van Rosemarije Benschop van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Er is een recreatievergunning afgegeven, er is geen akkoord voor een horecafunctie. Een rare situatie om dit nu te legaliseren. Brutalen hebben schijnbaar de halve wereld in deze gemeente.''

Neymann is de enige in dit stukje Giethoorn die een horecavergunning heeft. ,,Er is een gesprek geweest met de eigenaar van Bodelaeke om ze op onze horecavergunning te laten werken. Over de voorwaarden zijn we het niet eens geworden.''

Wethouder Douwe Oosterveen merkte op nog maar 35 dagen als wethouder actief te zijn in Steenwijkerland. ,,Op het hele voortraject heb ik derhalve geen invloed gehad.'' Oosterveen heeft echter geen enkele moeite met de handelwijze. ,,Het college heeft de bevoegdheid om horeca in het park toe te staan, en daar maken we gebruik van. Daar komt bij dat we als college wisten dat de ondernemer om legalisatie zou vragen.''