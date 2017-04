Op stap in gebied van je jeugd in Weerribben-Wieden Week

Kinderdag

Een volgens de organisatie ander hoogtepunt in het programma is de kinderdag, die zaterdag 22 april plaats heeft in bezoekerscentrum De Wieden bij Sint-Jansklooster. Kinderen kunnen daar met een activiteitencircuit van alles ontdekken over de ‘big five’ van Weerribben-Wieden, ringslang, vos, ree, zeearend en otter. Een slangendeskundige opent om 13.30 uur de middag.

Alle leeftijden

De rest van het programma van de tweede Weerribben-Wieden Week biedt mooie activiteiten voor alle leeftijden. Restaurant ’t Binnenhof in Paasloo verzorgt een Paas(loo)brunch, fotografe Astrid Kant geeft een weidevogellezing en mensen kunnen het water op tijdens een vaarexcursie. Zelf bewegen en van de natuur genieten is mogelijk tijdens de schemerwandeling op de Woldberg, een cultuurhistorische wandeling op De Eese en de afsluitende fietsdag op zondag 23 april. Verder is er nog een estafette van natuurfotografen en een speurtocht per boot naar reeën in De Wieden. Bewoners en bezoekers kunnen gratis of voor een klein bedrag deelnemen aan de activiteiten. Voor een aantal is vooraf aanmelden noodzakelijk.