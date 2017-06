Popmuziek en Italiaanse koffie in oude brandweerkazerne

Ernst van Soest heeft een passie voor popmuziek én voor Italiaanse koffie. Die twee liefdes combineert de Meppeler nu in de oude brandweerkazerne in Wanneperveen. Die heeft een nieuwe bestemming gekregen met Music & Coffee. Waar ooit de alarmbel klonk, luisteren gasten nu naar rockmuziek uit de jaren zeventig.

Liefde voor muziek is zijn belangrijkste drijfveer. Als kind hield Van Soest al van Dylan, Young, Springsteen en The Stones. Met blues en moderne singer-songwriters vormen ze nog steeds zijn muzikale voorkeur. Het liefste hoort hij zijn helden via een goede hifi-installatie. Vroeger verkocht hij die apparatuur beroepsmatig, de laatste jaren zocht en verkocht hij als hobby vintage hifi-installaties uit de jaren zeventig, tachtig en negentig.

Wanneperveen

Die bezigheid liep wat uit de hand, waardoor een zoektocht naar een geschikt pand op gang kwam. Funda bracht hem in Wanneperveen. In de ruimte waar ooit brandweerauto’s stonden gesteld en recent een wijnwinkel was gevestigd, ruikt het nu naar koffie. Aan de muur waar tot 1974 uniformen hingen, prijkt nu een grote poster van Bruce Springsteen. De namen van brandweerlui uit die tijd, zoals Olie, Huisman en Spijkervet, zijn nog leesbaar. ,,Dit is toch leuker dan een loods op een industrieterrein?”, vraagt Van Soest retorisch.

Samen met zijn echtgenote ontwikkelde hij plannen die verder gaan dan hifi-installaties. ,,We zijn gek op Italië. Daar heeft elke strandtent een automaat voor kwaliteitskoffie, terwijl het hier altijd zoeken is”, zegt Van Soest, die ook het land doorreisde op zoek naar bijzondere thee. Brownies en gebakjes doen de rest. “En binnenkort verkopen we ook echt Italiaans schepijs…”

Muziek

Muziek moet de rest doen. In zijn dromen komen straks aan tafel gesprekken over muziek op gang. Hij kan dan meteen het luistergenot van een kwaliteitsinstallatie laten horen. ,,Ook willen we muziekavonden organiseren: popquizzen, luistersessies, lezingen, kleine concertjes. We werken bijvoorbeeld samen met de Popacademie in Leeuwarden. Leerlingen laten hier hun talent horen en wij kunnen op een betaalbare manier muziekliefhebbers een leuke avond bieden.”