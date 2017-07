Raad dinsdag extra bijeen voor benoeming Oene Akkerman

Raadslid Oene Akkerman van BuitenGewoon Leefbaar is voorgedragen als opvolger van Bert Dedden, die begin juli zijn wethouderschap heeft neergelegd. Dinsdag komt de gemeenteraad van Steenwijkerland in een extra vergadering bijeen voor de benoeming van Akkerman tot wethouder.

,,Het college is verheugd dat BGL een nieuwe wethouder voordraagt", zegt burgemeester Rob Bats. ,,Hiermee wordt de continuïteit van een voltallig college tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gewaarborgd. Met Oene Akkerman halen we een bevlogen en transparante bestuurder met kennis van zaken binnen in het college van burgemeester en wethouders."

Opties

Volgens BGL-voorzitter Sander Pereboom waren er na het aftreden van Dedden - 'die man heeft dit absoluut niet verdiend' - twee opties: ,,De handdoek in de ring gooien of bestuursverantwoordelijkheid nemen en tonen." Voor bestuur en fractie van BuitenGewoon Leefbaar was het helder: ,,De handdoek in de ring gooien past niet bij ons. We zijn met zes zetels de grootste in Steenwijkerland en daar hoort verantwoordelijkheid bij."

BuitenGewoon Leefbaar is al druk doende met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de samenstelling van de kandidatenlijst. Daarvoor is een aantal leden onder wie Oene Akkerman gepolst hoe zij tegenover het wethouderschap staan.

Coalitiepartijen

Door het aftreden van BGL-grondlegger en wethouder Bert Dedden wordt hij versneld naar voren geschoven. Overigens nadat de fractie een 'intensief en constructief' gesprek heeft gehad met de coalitiepartijen. ,,Want natuurlijk krijgt het vertrouwen een deuk", zegt Pereboom. Daarmee doelt hij op het feit dat coalitiepartij CDA de uiteindelijk niet ingediende motie van wantrouwen van VVD, PvdA en ChristenUnie zou steunen.

Het goede gesprek is voor BuitenGewoon Leefbaar aanleiding geweest Oene Akkerman 'in stelling te brengen' voor het wethouderschap. ,,Hij is verbaal goed, kan zich ontzettend snel dossiers eigen maken en weet daar ook direct de rode draad uit te halen", zegt Pereboom over de kandidaat-wethouder, die werkzaam is bij de provincie Overijssel.