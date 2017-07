'Schizofrene inbreker naar instelling'

De 30-jarige Sebastian Q. liep weg uit een instelling maar besloot niet terug te keren omdat hij geen onderdak had. Hij gooide telkens met een steen een ruit in, verbleef enige dagen onder meer in een chalet in Residence de Eese maar vertrok weer toen hij werd weggestuurd. Twintig meter verderop gooide hij even later ook een steen door de ruit maar werd door de politie opgepakt. Een paar maanden later werd hij gesnapt terwijl hij inbrak bij een woning aan de Noordersingel in Steenwijk. Zo ging het telkens, zei de officier van justitie, in februari en mei dit jaar. Hij gooide een steen door de ruit, nam een douche en gebruikte het pand om te slapen en te eten. In totaal zou hij in vijf panden zijn ingebroken en deed hij een zesde poging.