Schutting van ruim 2 meter mag in Giethoorn blijven staan

Een man die klaagde over een metershoge schutting van de buren in Giethoorn, is door de rechtbank in het ongelijk gesteld. Het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan.

Dat bleek woensdag uit het vonnis van de bestuursrechter. De buurman van de klager aan de Meester JJ Hofstraat in Giethoorn bouwde een schutting hoger dan 2 meter. Op de plek waar de erfafscheiding de sloot inloopt, is deze zelfs 3 meter hoog, betoogde de klager in de zitting midden mei in de rechtbank in Zwolle.

Inkijk

De schutting is bedoeld om inkijk te voorkomen nadat die bewuste buurman een botenhuis met daarbovenop een terras had gebouwd. Misbruik van recht, zo oordeelde de klager. Volgens hem is het bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan. De welstandscommissie, die akkoord ging, baseerde zijn advies op verkeerde gronden.

2.50 m. mag

De schutting is 2 meter 15 hoog, terwijl 2 meter 50 is toegestaan. Daarmee is de schutting niet hoger dan toegestaan, oordeelde de rechter. Het betoog dat het bouwwerk bij de beschoeiing 3 meter hoog is, volgde de rechtbank niet. Volgens de rechter mag het oordeel van de welstandscommissie niet leiden tot een belemmering van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

Second opinion