Spektakel van Steenwijk beleeft 50e editie: 'Een euforisch gevoel'

Het is vrijdagmiddag, 30 juni, 17.10 uur. Theo Bouius voelt zijn telefoon op zijn rug trillen. Onophoudelijk. Weggestopt in het achterzakje van zijn wielershirt. Zijn intuïtie zegt hem, dit is een belangrijk telefoontje. Toch maar stoppen, zo’n vier kilometer voor de meet. Het nieuws: Tom Dumoulin komt naar het Spektakel van Steenwijk. ,,Wow! Wat een euforisch gevoel. Zoals iedereen weet waar hij of zij was bij een groot nieuwsitems, zal ik dit moment nooit meer vergeten.’’

Ga met Theo Bouius, de voorzitter van Het Spektakel van Steenwijk en zelf fanatiek fietser, aan tafel zitten en je begrijpt waarom Dumoulin toehapte. Zijn enthousiasme werkt ontegenzeggelijk aanstekelijk. Dat geldt trouwens ook voor mede bestuurslid Roelof Wolters, die ook in brasserie Zus en Zo - het kloppend hart van Steenwijk - aan is komen schuiven.

Quote Aan de komst van Dumoulin hangt niet alleen een flink prijskaartje, hij moet ook zelf willen en kunnen. Theo Bouius

Was het zo eenvoudig om met jullie enthousiasme de Giro-winnaar te strikken?

Bouius: ,,Helaas niet. Aan de komst van Dumoulin hangt niet alleen een flink prijskaartje, hij moet ook zelf willen en kunnen. We wisten dat hij in deze periode zes criteriums zou rijden, zes van de in totaal twintig in Nederland en België. Dat hij voor ons heeft gekozen heeft te maken met onze jubileumeditie, de vijftigste. Ook wielerspeaker Jannes Mulder hier uit Steenwijk, is gaan lobbyen. En ons bestuurslid Meine Seinen droeg zijn steentje bij. Hij heeft contact gezocht met Rudi Kemna, die zit in het management van Team Sunweb zit, de ploeg van Dumoulin.''

Jullie boden toch gewoon het meeste startgeld?

Wolters: ,,Nee, dat speelt geen rol voor de keuze van de renners. Het prijskaartje is overal hetzelfde, waar een renner ook rijdt. Je moet dus goede voorwaarden scheppen om renners te trekken. Je moet ze in de watten leggen. Goede kleedvoorzieningen bijvoorbeeld en gastvrijheid.''

Quote Succesvolle renners uit de Tour kunnen toch nog meer geld vragen. Roelof Wolters

Bauke Mollema, winnaar van een Touretappe, werd ruim een week geleden ook nog aan het gezelschap toegevoegd.

Wolters: ,,Hij stond al op ons lijstje, maar het moest nog formeel worden bevestigd. En omdat hij een etappe in de Tour won, moeten we nu wel enkele duizenden euro’s meer betalen. Zo werkt dat in criteriums. Succesvolle renners uit de Tour kunnen toch nog meer geld vragen.''

Talenten

Het Spektakel van Steenwijk zag in 1968 het levenslicht toen wijlen Gerrit Vos, eigenaar van het City Theater in Steenwijk, nadacht over meer activiteiten in zijn stad. Hij kwam op een wielerevenement omdat de regio enkele talentvolle amateurrenners kende. Bouius: ,,Wicher Vlot was er zo een, hij won de allereerste editie.’’ De eerste jaren was het Spektakel van Steenwijk een amateurkoers, in 1974 werd het eerste Prof Spektakel verreden.

In de jaren daarna maakten stuk voor stuk grote renners uit de Nederlandse gouden wielerjaren hun opwachting: Jan Raas, Gerrie Kneteman , Hennie Kuiper, Peter Winnen, om er maar een paar te noemen. En later Jean Paul van Poppel, Gert Jacobs, Rob Harmeling, Michael Boogert, Leon van Bon. Van de huidige generatie verschenen renners als Niki Terpstra, Laurens ten Dam, Bauke Mollema en Dylan Groenwegen aan de start. Maar ook succesvolle buitenlandse renners als Erik Zabel, Francesco Moser, Tony Martin en ‘mooie’ Mario Cipollini. Bouius. ,,Mag ik over mooie Mario even een anekdote vertellen? De renners kregen in die tijd hun startgeld nog gewoon na afloop in de hand gedrukt. Zo ook Mario. Hij verscheen met twee mooie dames aan zijn zijde toen hem het geld werd overhandigd. Hij wilde een deel in handen hebben, een ander deel op rekening gestort. Hij stak het geld in zijn achterzak en stapte met de dames in de auto, naar het westen van het land. Wat er vervolgens gebeurde, daar kunnen we alleen maar naar gissen.’’

Volledig scherm Roelof Wolters en Theo Bouius van het Wieler Spektakel van Steenwijk. Samen met de roze verlichte toren. © Wilbert Bijzitter

Het bedrag dat Chippolini opstreek valt waarschijnlijk in het niet bij de huidige startgelden. Vele criteriums zijn de afgelopen jaren mede daarom weggevallen.

Quote De renners moeten zichzelf ook niet uit de markt gaan prijzen. Theo Bouius Bouius: ,,Dat klopt, we maken ons wel zorgen over de steeds hoger wordende startgelden. We hebben het er met organisaties van andere criteriums over. We spraken bijvoorbeeld met de organisatie van Boxmeer. Misschien konden we met samenwerking iets doen. En bijvoorbeeld een plafond afspreken voor de startgelden. Maar samen optrekken is toch moeilijk. Iedereen heeft zijn eigen belangen. Over die bedragen maken we ons wel degelijk zorgen. Hoelang willen sponsoren dat blijven betalen? Want laten we eerlijk zijn, 85 procent van het beschikbare startgeld gaat naar die paar toprenners, de overige vijftien procent naar de rest. Aan de andere kant, de renners moeten zichzelf ook niet uit de markt gaan prijzen.’’

Bracht de crisistijd, toen sponsoren de hand meer op de knip moesten houden, het Spektakel nog in gevaar?

Bouius: ,,Wij hebben het moeilijk gehad. Op een gegeven moment was het bij ons ook twee voor twaalf. Had het niet veel gescheeld of we hadden het niet kunnen organiseren. Het budget loopt terug. Daarnaast stond de wielersport enige tijd ook in een kwaad daglicht door de dopingaffaires. Sponsoren dachten, wil ik me daar nog mee associëren? Toch heeft ons criterium van dat laatste niet zoveel last gehad. De geldschieters zagen dat het publiek genoot van het evenement, dat we altijd gratis toegankelijk hebben kunnen houden.’’

Wat is dan het geheim van het Spektakel van Steenwijk?

Quote De kerktoren is nu al ’s avonds roze verlicht. Theo Bouius Bouius: ,,Ik denk vooral de saamhorigheid. Het wij-gevoel in Steenwijk. Het leeft hier echt enorm. Sponsoren zien dat ook en zijn bereid te betalen. En het Spektakel heeft altijd een heel enthousiast bestuur, ik ben in al die vijftig jaar pas de vierde voorzitter. We zijn erg op elkaar ingespeeld, een heel professioneel vrijwilligersteam, zeg maar.’’

Nog even terug naar de komende editie. Ik begrijp dat heel Steenwijk roze gaat kleuren.