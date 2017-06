Steenwijkerland de boer op met Omgevingsplan Buitengebied

Dit plan is in concept klaar en ligt de komende weken ter inzage. Het Omgevingsplan Buitengebied komt in plaats van het bestemmingsplan en de beheersverordening, die nu voor het buitengebied gelden.

,,Het plan dat er nu ligt, is tot stand gekomen met input van bewoners en ondernemers uit het buitengebied", vertelt wethouder Wim Brus. ,,Het is een ontwerp. We vragen iedereen om erop te reageren. Herkennen we ons in het plan? Ontbreekt er nog iets?" Vragen, meningen en reacties zijn welkom tijdens de drie informatiebijeenkomsten waarbij het plan wordt toegelicht, benadrukt Brus.

Het omgevingsplan meldt onder meer waar in het buitengebied wel en niet gebouwd mag worden en welke ontwikkelruimte er is zonder de landelijke kwaliteit van het gebied aan te tasten. Wethouder Brus over de drie uitgangspunten in het plan: ,,We willen het eenvoudiger maken om vrijkomende (agrarische) bebouwing voor andere doeleinden te gebruiken, in het omgevingsplan ook de welstandsregels opnemen en ontwikkelruimte bieden aan agrarische ondernemers."

De informatiebijeenkomsten over het Omgevingsplan Buitengebied zijn op dinsdag 27 juni in De Wielewaal in Scheerwolde, dinsdag 4 juli in dorpshuis Sint Janskamp in Sint Jansklooster en donderdag 6 juli in Dalzicht in Oldemarkt. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.