Steenwijkerland geeft extra geld voor activiteiten voor arme kinderen

Maar het college is ook zelf in actie gekomen met de drie genoemde aanvullende maatregelen. Nieuw is het opzetten van een zwemfonds, dat bijdraagt in de kosten van zwemlessen voor de diploma's A en B. Wethouder Dieke Frantzen geeft aan dat met het extra geld verder deelname aan het jeugdcultuurfonds mogelijk wordt gemaakt voor kinderen in achterstandsposities. Die krijgen de kans om kennis te maken met dans, muziek of theater. En dan is er nog de leeftijdsverlaging voor een bijdrage in de aanschaf van een computer. De wethouder zegt dat het pakket maatregelen zo snel mogelijk wordt uitgewerkt, en als het aan haar ligt wordt het nog voor de zomer ingevoerd.